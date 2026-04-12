Bologna, Italiano sicuro: «Vittoria meritata per quello che abbiamo fatto vedere. Su Orsolini e Bernardeschi vi dico questo»

Bologna Lecce, nel post gara Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si è giocata al Dall’Ara

Nel post gara di Bologna Lecce, Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù:

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PAROLE – «Giovedì abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo concesso errori che ci hanno fatto male. Non so quante chance abbiamo ma ce la metteremo tutta. Stiamo cercando di trovare la soluzione alle sconfitte casalinghe, che sono arrivate per vari motivi e dobbiamo capire il motivo, che potrebbe essere la troppa frenesia e la voglia di arrivare al risultato. Oggi siamo rimasti ordinati e abbiamo creato presupposti per fare gol. Sono contento per Orsolini che ha ritrovato il gol dopo tanto tempo. Vittoria meritata per quello che abbiamo fatto vedere»

PARTITA GIOVEDI’ – «Il tridente può essere una soluzione per la gara di giovedì? Dobbiamo cercare di usare tutta la qualità che abbiamo. Vedendo le partite in Europa dobbiamo cercare di portare dalla nostra parte qualche episodio. La concorrenza con Bernardeschi ha fatto soffrire Orsolini? Orsolini non ha mai patito Bernardeschi, vedete gli abbracci e l’unione dello spogliatoio. Ha pagato il fatto di essere abituato da molti anni a segnare con continuità e in un momento di difficoltà ha sofferto quello»

ITALIANO A SKY – «Massima fiducia in Orsolini da parte di tutto l’ambiente, oggi è stato bravo con una prestazione di qualità. Bravo Bernardeschi a dargli questa grande palla per il 2-0. Abbiamo concesso poco e abbiamo meritato la vittoria».