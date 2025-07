Bologna, rilancio del Sunderland per Lucumì, ma i rossoblù tengono duro: le ultime

Bologna, continua il pressing dall’esterno per John Lucumì: nuova offerta del Sunderland rispedita al mittente, intanto si lavora al rinnovo

Il mercato del Bologna, finora, si è mosso soprattutto sul fronte delle uscite. La società rossoblù ha dovuto gestire cessioni inevitabili e altre più delicate, con il rischio di compromettere la competitività della rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Tra i nodi ancora da sciogliere c’è quello legato a Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano di 27 anni, il cui futuro rimane in bilico.

Il Bologna gli ha già messo sul piatto una proposta di rinnovo molto importante: un contratto fino al 30 giugno 2029 da circa 2 milioni di euro netti a stagione. Un’offerta che, almeno per ora, è rimasta senza risposta. Lucumí ha infatti deciso di prendersi tempo, rimandando qualsiasi decisione per valutare con attenzione tutte le opportunità di mercato. Dopo una stagione di alto livello e un buon rendimento anche con la nazionale, il centrale vede in questa estate un possibile spartiacque per la propria carriera.

In Italia, il suo nome è stato accostato a lungo alla Roma. A Trigoria era stato individuato come rinforzo ideale per il reparto difensivo, ma le strategie del club giallorosso si sono poi orientate altrove. Adesso, la squadra più interessata a Lucumí è il Sunderland, neopromosso in Premier League. Il club inglese ha tra i protagonisti del proprio mercato Florent Ghisolfi, dirigente che fino a poco tempo fa lavorava proprio alla Roma e che già in quella sede aveva seguito Lucumí con attenzione.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i Black Cats hanno formulato una nuova offerta da 22 milioni di euro per convincere il Bologna a cedere il difensore. Tuttavia, la dirigenza emiliana, almeno per il momento, sembra intenzionata a respingere la proposta. Al giocatore, invece, il Sunderland avrebbe già proposto un contratto da 2,5-3 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Resta ora da capire se il rilancio degli inglesi farà breccia o se Lucumí deciderà di restare in rossoblù, accettando il progetto tecnico impostato da Italiano.