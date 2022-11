Bologna, il disegno del mercato di gennaio. Possibili entrate e uscite

Il Bologna inizia a disegnare il mercato di gennaio tra uscite ed entrate, così da far entrare in gioco pedine fondamentali per la rosa

Il Resto del Carlino disegna il mercato del Bologna che potrebbe far partire Vignato, Sansone e Kasius per far entrare le pedine funzionali al miglioramento della rosa richiesti dall’allenatore Motta.

La dirigenza ha visionato anche due terzini destri come Holm e Pederson, ma che due terzini sinistri come Lato e Bjorkan. Per quanto riguarda gli attaccanti i nomi sono Isaksen e Gyasi.