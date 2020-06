Bologna, Mihajlovic: «Rinnovo? Mi piace il progetto, la società e i tifosi»

Durante la conferenza stampa odierna il tecnico del Bologna Mihajlovic ha parlato anche del suo rinnovo

Tra i tanti temi toccati nella conferenza stampa di oggi alla vigilia di Bologna-Juventus il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del rinnovo del contratto fino al 2023.

«Il contratto dice quello ma può essere rispettato come no, dipende da tante cose. Ho prolungato per un altro anno perchè mi piacciono il progetto, la società e i tifosi. È una scelta condivisa da ambedue le parti, poi da qua al 2023 chi vivo, chi morto chissà cosa può succedere. Se non ho risultati la società mi manda via o viceversa. Sicuramente è un bell’atto di fiducia da parte della società e di questi tempi è una cosa apprezzabile visto che bisogna pensare a tutto, al futuro. Sicuramente sono contento».