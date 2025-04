Bologna Milan, rabbia da parte dei tifosi romanisti contro gli ultras rossoneri. Le motivazioni

Bologna Milan, polemica dei tifosi della Roma contro la decisione di far ospitare i sostenitori rossoneri in Curva Sud. Ecco le motivazioni

Per la finale di Coppa Italia la Lega Serie A tra Bologna e Milan, sono scoppiate diverse polemiche riguardante la disposizione dei settori: in particolar modo per quanto concerne la disposizione dei tifosi rossoneri nella Curva Sud (appartenente alla Roma).

Infatti sono scoppiate le polemica degli ultras giallorossi a questa decisione, soprattutto dopo quello che è successo ad Antonio De Falchi, un giovane romanista rimasto vittima di un agguato di alcuni milanisti.