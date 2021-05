Bologna, Palacio saluta: «Ringrazio i tifosi per i 4 anni vissuti insieme»

Rodrigo Palacio ha salutato i tifosi del Bologna con un video: l’attaccante ha terminato l’avventura in rossoblù

Rodrigo Palacio ha salutato i tifosi del Bologna. L’attaccante argentino non rinnoverà il contratto in scadenza: di seguito il comunicato del club rossoblù e le parole dell’attaccante.

«Dopo 132 presenze e 20 gol distribuiti nelle ultime quattro stagioni, Rodrigo Palacio termina l’avventura in rossoblù. Il Bologna desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al Club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita».

Le parole di Palacio al sito ufficiale del Bologna: «Volevo salutare tutti i tifosi del Bologna e ringraziarli per questi quattro anni vissuti insieme. È stato un piacere poter giocare con la vostra maglia e conoscere la vostra bellissima città. Ho conosciuto tanta gente simpatica e bella, è stato come sentirsi a casa. Vi auguro il meglio per la prossima stagione e sempre forza Bologna».