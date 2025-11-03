Bologna, contro il Parma la decide la prima doppietta in Serie A di Castro. Il giocatore festeggia, ma mette avanti la squadra e intanto il Dall’Ara si gode il suo gioiello

Bologna, contro il Parma la decide la prima doppietta in Serie A di Castro: ma per l’argentino la squadra resta la priorità

Il Bologna torna a vincere grazie a un protagonista speciale: Santiago Castro. L’attaccante argentino, classe 2004, ha firmato la sua prima doppietta in Serie A, trascinando i rossoblù al successo per 2-1 sul campo del Parma. Una prestazione da incorniciare, come racconta Il Corriere dello Sport, con due gol da centravanti puro arrivati in un pomeriggio di pioggia e difficoltà.

«È un qualcosa che vale tanto – ha dichiarato Castro a fine partita – anche se l’importante è innanzitutto il bene della squadra. Io cerco sempre di giocare per i miei compagni». Parole che sintetizzano lo spirito del giovane argentino, sempre pronto al sacrificio collettivo.

Dopo il vantaggio lampo del Parma, Castro ha pareggiato i conti al 30’, trovando poi il gol del sorpasso nella ripresa. Due reti che valgono la sua terza e quarta marcatura stagionale, riportandolo vicino al capocannoniere Orsolini. Quando Niccolini lo ha sostituito al 70’, il settore ospiti del Tardini gli ha tributato una meritata standing ovation.

Dopo l’infortunio al piede accusato in primavera con l’Argentina, Castro sta finalmente ritrovando la miglior condizione. Il soprannome “Torito”, ereditato per grinta e istinto dal “fratello maggiore” Lautaro Martínez, torna a calzargli a pennello. Parma può segnare la svolta della sua stagione: una doppietta da leader, in una partita difficile, che rilancia le ambizioni del Bologna e restituisce fiducia a tutto l’ambiente.