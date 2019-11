Bologna, Sabatini: «Tra Ibrahimovic e Mihajlovic rapporto interpersonale»

Walter Sabatini ha parlato dei rapporti tra Ibrahimovic e Mihajlovic, proprio nel giorno in cui il Milan ha avanzato un’offerta allo svedese

In pole per Ibrahimovic sembra esserci il Milan, che ha già proposto un’offerta al giocatore, ma Walter Sabatini è convinto che il Bologna abbia una marcia in più. «Tra Mihajlovic e Ibrahimovic c’è un rapporto interpersonale ed esclusivo, la società non ha fatto niente, si è messa alla finestra e farà se dovrà fare ma per il momento ne stanno parlando loro».

A margine del Social Football Summit, il dirigente rossoblu ha concluso: «Sinisa mi ha detto che Ibra prenderà tempo, anche sul continuare o meno, entro fine dicembre. Vedremo».