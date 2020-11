Bologna, testa alla Sampdoria: l’infermeria preoccupa Mihajlovic

Il Bologna si è ritrovato questo pomeriggio per proseguire la preparazione in vista della Sampdoria. Ecco il report dell’allenamento rossoblù

Seduta pomeridiana per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che si è ritrovato, dopo qualche giorno di riposo, per continuare la preparazione in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica pomeriggio al Ferraris di Genova. Tanti i giocatori che devono ritrovare ancora la condizione migliore: il report dell’allenamento rossoblù.

«Seduta pomeridiana per i rossoblù in preparazione della sfida di domenica contro la Sampdoria. Lavoro atletico seguito da esercitazioni tecnico tattiche. Allenamento parziale per Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel, Schouten. Terapie per Dijks e Skov Olsen».