Bologna, Thiago Motta avverte: «Dobbiamo fare risultato»

Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida esterna contro l’Udinese. I dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Bologna di Serie A.

PAROLE – «Tutti vogliamo vincere in questo gioco, è vero che a Roma era giusto un pareggio, contro l’Atalanta per me uguale. Non abbiamo avuto i risultati per cui lavoriamo tutti i giorni, dobbiamo continuare a migliorare. Significa che manca qualcosa, dobbiamo migliorare per fare la prestazione ed avere un buon risultato».