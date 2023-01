Bologna, Thiago Motta: «Chi ha giocato ha fatto benissimo»

Bologna, le parole di Thiago Motta: «Le nostre possibilità di vincere passavano da lì, dal giocare bene contro una squadra fisica»

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole

COSA GLI É PIACIUTO – «Cosa mi è piaciuto di più? La bravura dei ragazzi. Abbiamo messo la palla a terra, abbiamo giocato: le nostre possibilità di vincere passavano da lì, dal giocare bene contro una squadra fisica. Anche sotto quel profilo, però, siamo stati presenti, soprattutto nella ripresa, nonostante due episodi che lascio giudicare a voi: mi riferisco a quelli di Orsolini e Sansone».

PALLONI RUBATI – «Soprattutto nella ripresa, ma anche nel primo tempo eravamo riusciti a fare un buon recupero palla. Questo significa che la forza di questo gruppo è enorme: mancavano dei giocatori, ma in campo non si è visto. Chi ha giocato ha fatto benissimo. Sansone si allena sempre al massimo: si merita questo gol. Anche Ferguson, Schouten e gli altri hanno fatto una grande partita. Per noi è importante, abbiamo un gruppo forte».

GESTIONE DI CHI GIOCA MENO – «Con due come Moro e Sansone, ad esempio, è molto facile. Un giocatore deve avere l’atteggiamento giusto. E potrei nominarne degli altri. A volte sono tristi, altre incazzati, ma sono professionisti e cercano di dare il massimo».