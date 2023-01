Bologna, Thiago Motta: «Sono fiducioso che faremo una grandissima partita»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta

PAROLE – «Atalanta avversaria difficile? Come tutte le altre del campionato, ognuna con il suo stile. Non sono bravo io, ma i calciatori, entrano in campo e danno disponibilità, trovano soluzioni che magari non abbiamo avuto tempo di vedere in allenamento. Ci sono cose da rispettare, ma loro devono dimostrare e avere istinto per fare alcune situazioni di testa loro. Sono fiducioso che faremo una grandissima partita».