Bologna, via a tutti i rinnovi in casa rossoblu. Ecco la situazione attuale degli emiliani nei confronti di questi giocatori - Calcio News 24

Bologna, via ai rinnovi: trattative in corso per Odgaard, Moro e Castro

In casa Bologna è iniziata ufficialmente la campagna autunnale dei rinnovi. Dopo un avvio di stagione convincente e un progetto tecnico in continua crescita sotto la guida di Vincenzo Italiano, il club rossoblù ha deciso di blindare alcuni dei protagonisti della rosa, puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei talenti già in casa.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la dirigenza del Bologna ha avviato una serie di contatti con diversi giocatori in scadenza nei prossimi anni. Oltre ai nomi più noti come Freuler, Lucumí e Orsolini, con situazioni contrattuali differenti, l’attenzione si è concentrata in queste settimane su tre profili che stanno guadagnando sempre più spazio nelle rotazioni del tecnico toscano: Jens Odgaard, Santiago Castro e Nikola Moro.

Odgaard, rinnovo fino al 2029

Il protagonista principale di questa fase del mercato interno è senza dubbio Jens Odgaard. L’attaccante danese, arrivato a Bologna a basso costo, si è progressivamente imposto come una pedina importante nello scacchiere offensivo di Italiano. La società rossoblù, riconoscendone il valore e la crescita, ha deciso di proporgli un rinnovo fino al 2029 con un significativo adeguamento dell’ingaggio. Attualmente, infatti, il danese percepisce uno degli stipendi più bassi della rosa – circa 600 mila euro annui – e l’intenzione del club è di portarlo a quasi un milione di euro, premiando così il suo rendimento e la sua professionalità.

Trattative in corso anche per Moro e Castro

Parallelamente, il Bologna sta lavorando ai rinnovi di Nikola Moro e Santiago Castro, due giocatori che, pur essendo arrivati con aspettative diverse, hanno conquistato la fiducia dello staff tecnico. Moro, centrocampista croato, si è dimostrato un elemento prezioso per equilibrio e intelligenza tattica; Castro, invece, rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano e sta crescendo costantemente grazie al lavoro quotidiano a Casteldebole.

La strategia del Bologna

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: garantire stabilità e continuità a un gruppo giovane e ambizioso. Il Bologna di Vincenzo Italiano sta costruendo le proprie basi sul lavoro, sull’organizzazione e sulla fiducia reciproca tra società e giocatori.

Le trattative in corso per Odgaard, Moro e Castro dimostrano che il progetto rossoblù guarda al futuro con solidità, puntando a consolidare una squadra competitiva non solo per il presente, ma anche per le prossime stagioni.

