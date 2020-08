Bonaventura, nel futuro l’Atalanta ma è ancora un giocatore del Milan, dunque il dubbio non è ancora sciolto, lo sanno bene Pioli ed Ibra

Bonaventura, nel futuro l’Atalanta ma è ancora un giocatore del Milan, dunque il dubbio non è ancora sciolto, lo sanno bene Pioli ed Ibra.

TUTTO ANCORA APERTO- Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per il centrocampista la prima scelta per il futuro sarebbe quella di un ritorno all’Atalanta ma attenzione al post Instagram di Ibra, un manifesto che predica calma, probabilmente come a dire “Non è ancora detto”.