Pioli: «Con Ibra siamo cresciuti tutti, Ripartiamo da qui» – VIDEO

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha fatto un bilancio della stagione rossonera al termine del match vinto contro il Cagliari. Ecco le sue parole:

«È stato un girone di ritorno positivo, con prestazioni convincenti. Si riparte dal nostro modo di stare in campo, siamo cresciuti. Kjaer e Ibra ci hanno alzato il livello di squadra. Il lavoro ci ha permesso di trovare delle soluzioni in campo che prima non c’erano».