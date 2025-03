Bondo non ha dubbi: «Sono al Milan ed è una grande squadra. Per me è una forza. Sul quarto posto...»

Il centrocampista del Milan, Warren Bondo, ha parlato del suo arrivo in rossonero e dell’impatto con la maglia rossonera: le parole

Nella giornata di oggi Sport Mediaset ha pubblicato un piccolo estratto dell’intervista del neo centrocampista del Milan , ed ex Monza, Warren Bondo che uscirà completa nella giornata di domani. Le parole:

PAROLE – «Non è una paura ma una forza. Sono al Milan ed è una grande squadra che ci aiuta tanto. Per me è una forza. Sono di Parigi Sud e quando sono rientrato domenica ho festeggiato un po’ con la famiglia, gli amici e tutti per la firma con il Milan. Ho passato un bel momento, ho mangiato e tutto è andato bene. Sì, anche il mister lo dice sempre che si può fare: ci sono ancora nove partite e punti da prendere. Ci sono partite contro avversari diretti. Ho fiducia nei miei compagni per farcela».