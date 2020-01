Non c’è solo l’Atalanta su Kevin Bonifazi: anche la Fiorentina è forte sul difensore e ha già incontrato l’agente

È corsa a due per Kevin Bonifazi. Il difensore del Toro piace, e non poco, oltre che all’Atalanta anche alla Fiorentina. Come riporta Tuttomercatoweb oggi c’è stato un incontro tra l’agente del difensore e la dirigenza viola.

L’ex SPAL piace molto, ma la dirigenza gigliata dovrà sborsare circa 13 milioni di euro se lo vorrà acquistare entro fine mese. Questo il prezzo di Bonifazi.