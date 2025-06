Ange-Yoan Bonny all’Inter: è fatta per 24 milioni. Visite mediche, contratto fino al 2030 e il ruolo chiave di Chivu nel colpo di mercato nerazzurro.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Ange-Yoan Bonny è virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’avverbio “virtualmente” è destinato a svanire nel giro di poche ore, il tempo necessario per sistemare le ultime pratiche burocratiche tra il club nerazzurro e il Parma.

L’accordo economico è blindato sulla base di 24 milioni di euro; restano da definire soltanto dettagli secondari legati alla natura dei bonus e alle modalità di pagamento. Dettagli, appunto, che non mettono minimamente in discussione la stretta di mano tra le parti, un patto solido che ha resistito anche ai tentativi di inserimento di altri club, come lo Stoccarda.

Entro questo fine settimana arriverà la tanto attesa fumata bianca. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che dedica all’operazione l’apertura in prima pagina.

Per Bonny è la realizzazione di un sogno. L’attaccante francese, classe 2003, non vede l’ora di salire su un aereo per iniziare la sua nuova avventura. La prima tappa sarà Milano, dove tra lunedì e martedì svolgerà le visite mediche di rito prima di apporre la firma su un ricco contratto quinquennale che lo legherà all’Inter fino al 2030. Subito dopo, ci sarà l’incontro decisivo con il suo vecchio e nuovo allenatore: Cristian Chivu. Sarà infatti il tecnico romeno, appena insediatosi sulla panchina della prima squadra, a gestire il futuro immediato del giovane talento.

Il piano dell’Inter è chiaro, ma legato ai risultati del campo. Se i nerazzurri supereranno il turno al Mondiale per Club contro il Fluminense, spetterà a Chivu decidere se aggregare Bonny alla squadra per i quarti di finale ad Orlando, negli Stati Uniti. Il regolamento lo consente fino al 3 luglio, ma la scelta non è scontata. Andranno valutate le condizioni del giocatore e le necessità di un reparto offensivo che, con la definitiva esplosione di Pio Esposito e il pieno recupero di Marcus Thuram, non è più in emergenza come qualche mese fa.

Nel frattempo, Bonny non è rimasto a guardare. In questi giorni si trova a Ibiza, ma le sue non sono vacanze di solo relax. L’attaccante si sta allenando intensamente con il suo preparatore atletico di fiducia, Alex Frustaci, per mantenere una condizione fisica ottimale. Sessioni quotidiane incentrate su forza ed esplosività garantiscono che, in caso di chiamata per gli USA, non partirebbe da zero. La sua volontà è sempre stata chiara: l’Inter prima di tutto. Gestito da Federico Pastorello, lo stesso che ha curato il passaggio di Simone Inzaghi all’Al-Hilal, Bonny ha sempre espresso al suo agente la preferenza per la destinazione milanese, anche quando club come il Napoli si erano fatti avanti. A rafforzare il suo desiderio è proprio la presenza di Chivu, suo grande estimatore a Parma: sotto la sua gestione, in 13 partite, il francese è sempre sceso in campo, per ben 12 volte da titolare.

L’Inter ha individuato in Bonny il profilo ideale per replicare le giocate di profondità e potenza fisica di Marcus Thuram, colmando una delle lacune evidenziate nella stagione passata. La sua capacità di attaccare lo spazio e fare a sportellate con i difensori lo rende un complemento perfetto sia per Lautaro Martinez sia per il giovane Pio Esposito, ormai considerato a tutti gli effetti un titolare aggiunto. Con gli acquisti già definiti di Sučić e Luis Henrique, l’arrivo di Bonny rappresenta il terzo grande colpo del mercato estivo nerazzurro. Ora l’Inter si metterà alla finestra, con l’idea di rifinire l’attacco con un trequartista o una seconda punta d’esperienza. Ma senza fretta. Il tempo, adesso, è quello che Bonny vuole divorare per prendersi l’Inter.