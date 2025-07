Bonny Inter, l’attaccante ha firmato il contratto con i nerazzurri! Ecco l’uscita dalla sede – VIDEO

Bonny Inter, l’ex attaccante del Parma ha firmato il suo nuovo contratto con i nerazzurri! Ecco l’uscita dalla sede – VIDEO

Ange-Yoan Bonny ha firmato il suo nuovo contratto con l’Inter. L’attaccante francese classe 2003, che lascia il Parma per iniziare una nuova avventura in maglia nerazzurra. Dopo le visite mediche e la firma del contratto, Bonny è uscito nella giornata odierna dalla sede dell’Inter in Viale della Liberazione insieme al suo agente e all’intermediario dell’operazione di mercato, Federico Pastorello, formalizzando così il suo trasferimento nel club milanese.

Bonny ha sottoscritto un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio netto di circa 2 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono bonus legati a prestazioni individuali e risultati di squadra. Il giovane centravanti, dotato di fisicità e capacità realizzativa, ha attirato l’attenzione della dirigenza interista grazie alle sue prestazioni, dove si è distinto con la maglia del Parma per dinamismo e fiuto del gol.

#Calciomercato | #Inter, #Bonny ha firmato il suo contratto con i nerazzurri. Il calciatore è uscito adesso dalla sede del club pic.twitter.com/G62oPkGJRa — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2025

Il club ducale riceverà circa 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per il cartellino del giocatore. Un’operazione significativa che conferma la volontà dell’Inter di investire sul futuro, inserendo in rosa un profilo giovane ma già pronto per il salto di qualità.

Per Bonny si tratta anche di un ritorno sotto la guida di Cristian Chivu, ex difensore dell’Inter oggi allenatore, con cui ha già lavorato l’anno scorso. Il tecnico rumeno, noto per la sua attenzione alla crescita dei giovani talenti, potrebbe rivelarsi fondamentale nell’inserimento e nella valorizzazione del nuovo arrivato.

Con questo acquisto, i nerazzurri puntano a rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, continuando a coniugare esperienza e prospettiva in un mix che negli ultimi anni ha dato ottimi risultati.