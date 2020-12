Bonucci entusiasta: «0-3 al Camp Nou? Se non è un’impresa questa!»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Barcellona al Camp Nou. Le sue parole

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Barcellona al Camp Nou. Queste le sue parole.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALi

IMPRESA – «Venire qui a Barcellona, fare tre gol e non subirne nemmeno uno. Come chiamarla se non impresa»-

PRESTAZIONE – «Merito di un grande gruppo che sta crescendo. Dovevamo metterci il cuore e quei valori che si sono visti per tutta la partita. Abbiamo preso il primo posto che era importante per il sorteggio e per noi stessi perché ci dà convinzione».