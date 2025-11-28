Bonucci parla della vittoria a EURO2020: «Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti per sempre»

Bonucci racconta la vittoria a EURO2020: «Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti». Le parole

Intervistato da Sport Illustrated, Leonardo Bonucci ha raccontato alcuni retroscena legati alla vittoria dell’Italia a Euro 2020, conquistata a Wembley contro l’Inghilterra. L’ex difensore della Juventus ha ripercorso momenti chiave di quella serata storica, svelando dettagli e sensazioni vissute dentro e fuori dal campo. Le sue dichiarazioni:

TIFOSI INGLESI – «Più i tifosi inglesi mi fischiavano e mi insultavano, più godevo e mi caricavo. Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti per sempre. Quando ci siamo avvicinati allo stadio, tutti ci salutavano con il “3”, come se vincere 3-0 fosse scontato per loro. Io mi sono alzato, ho guardato gli altri negli occhi e ho detto: “Teniamocelo in mente per dopo”».

NIZIO DI PARTITA – «Quando abbiamo preso gol, la colpa è stata data a Di Lorenzo, ma lui è stato ingannato dal movimento anticipato necessario per coprire Kane. Poi, al cambio di Immobile con Berardi, ho pensato: “Mister, che cambio hai fatto?”. Non avevamo mai giocato in quel modo, è stata una scelta improvvisata che ha messo in difficoltà la loro difesa».

SUPPLEMENTARI – «Non ho mai avuto la sensazione che potessero segnarci. Mancini ci ha trasmesso convinzione fin da subito, dicendoci: “Siamo forti e andremo all’Europeo per vincerlo”».

RIGORI – «Quando Gigio ha parato il rigore ho avuto due secondi di confusione, poi ho realizzato. Donnarumma non ha esultato subito per lo stesso motivo».

