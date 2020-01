Borussia Dortmund, che accoglienza per Haaland: l’abbraccio dei tifosi all’attaccante norvegese classe 2000 appena sbarcato giallonero

Il Borussia Dortmund è sbarcato in Spagna. Lì, infatti, osserverà un breve ritiro invernale per presentarsi al meglio in vista della ripresa del campionato.

E una grande accoglienza è stata riservata al colpo da novanta sul mercato invernale da parte dei gialloneri. Si tratta naturalmente di Haaland, subito abbracciato dal calore dei tifosi.