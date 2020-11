Bajevic, Ct della Bonsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l’Italia

Domani in campo Bosnia e Italia per l’ultimo match della fase a giorni di Nations League. Alla vigilia in conferenza stampa ha parlato Dusan Bajevic, Ct della selezione bosniaca.

Mentalità Italia – «Loro giocano sempre per vincere, hanno fatto tredici partite e non ne hanno persa nessuna. Tutti hanno cercato di batterli: Olanda, Polonia comprese, ma nessuno ci è riuscito. Con il loro atteggiamento, con la pressione e il modo in cui intonano l’inno nazionale hanno voglia di vincere. Le nostre aspettative sono quelle che sono: loro hanno individualità, anche con i problemi del Covid e tutte le problematiche che ne sono scaturite».

Assenze Covid – «Abbiamo 21 giocatori, 2 portieri, 3 casi positivi al Covid. Abbiamo fatto dei prelievi stamattina e vedremo i risultati. Per quanto ci riguarda stiamo parlando ancora dell’Olanda: i calciatori sono stanchi, parleremo con il preparatore per la situazione di domani».