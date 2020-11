Mercoledì ultimo atto del gruppo A della Nations League: l’Italia affronta la Bosnia. Una vittoria darebbe il pass per le finals agli azzurri

Mercoledì l’Italia guidata ancora da Evani (il ct Roberto Mancini non si è negativizzato) proverà a strappare il pass per le final di Nations League.

Sono quattro i precedenti tra Italia e Bosnia: due vittoria per l’Italia (2-1 a Torino e 3-0 a Zenica nel 2019), ed il pareggio di Firenze di due mesi fa. Un solo ko per gli azzurri, in amichevole, nel 1996.