Bossari: «De Ketelaere è un enigma»

Daniele Bossari, tifoso milanista, ha parlato dell’impatto di Charles De Ketelaere nel campionato di Serie A e in Europa

Su Dmax Daniele Bossari, tifosissimo milanista, conduce Il Codice del Boss. Su Tuttosport ha parlato della sua squadra del cuore.



DE KETELAERE – «Non c’è che dire, è proprio un enigma da Codice del Boss, un giocatore ancora tutto da scoprire. Da tifoso aspettavo il suo esordio, di vederlo finalmente in campo. Ma devo ammettere che è come se stessi ancora aspettando il suo esordio. Maldini dice che ci vuole un po’ di tempo per adattarsi allo stile di gioco di questa squadra. Voglio fidarmi di lui».



MILAN DEI GIOVANI – «Mi piace tantissimo, davvero tantissimo. Mi diverto a vedere questi ragazzi giocare e vincere sotto la guida di Pioli. Un allenatore che mi piace molto anche a livello umano. Avanti così, parola del Boss…».