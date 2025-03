Bove, il retroscena dietro Fiorentina Inter: «Quel calciatore mi ha chiamato per primo. Una persona d’oro»

Bove, Comandini racconta quello che è stato il malore durante Fiorentina Inter. Ecco le dichiarazioni sulla vicenda

Addetto ai lavori del procuratore di Edoardo Bove, Gianluca Comandini, tramite il canale Youtube ggforfootball ha svelato un retroscena sul malore avuto durante Fiorentina Inter.

LE PAROLE – «Io ero allo stadio in lacrime al telefono con Diego Tavano per capire la situazione. Il primo a chiamarmi è stato Alessandro Florenzi che si è voluto accertare delle condizioni di Bove. Si è preoccupato anche dello stato d’animo di tutte le persone vicine a Edoardo. Alessandro è una persona d’oro, non puoi non volergli bene: tutti lo vorrebbero come amico».