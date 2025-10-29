 Juve Udinese, Brambilla a DAZN: «Yildiz? Tutti i giocatori di talento bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che loro credono. Questa squadra sta vivendo...»
Juve Udinese, Brambilla a DAZN: «Yildiz? Tutti i giocatori di talento bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che loro credono. Questa squadra sta vivendo…»

Juve Udinese, Brambilla ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: «Yildiz? Tutti i giocatori di talento bisogna lasciarli liberi »

Il tecnico della Juventus Massimo Brambilla ha parlato a DAZN nel post gara di Juve Udinese: tutte le parole sul match di Serie A.

SU COSA HA LAVORATO – «Ho fatto un allenamento, sono stato due giorni con la squadra. Ho cercato di trasmettere fiducia tra i ragazzi ma sono giocatori forti ed esperti, sanno quello che devono fare. Hanno meritato la vittoria con una grande partita. Il gol a fine primo tempo avrebbe potuto complicare le cose ma poi siamo entrati con fiducia e coraggio».

YILDIZ – «Tutti i giocatori di talento bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che loro credono. L’ho avuto con l’U23 e penso che la sua posizione sia quella da sinistra che rientra e viene sotto la punta. Un giocatore davvero di livello alto».

SPOGLIATOIO – «Questa squadra stava vivendo un momento difficile. Il morale non era buono ma sono ragazzi forti e gli ho detto di concentrarsi sulla partita perché le qualità ce l’hanno, devono solo tirarla fuori».

