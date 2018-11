Brasile-Uruguay, scintille in campo fra Cavani e Neymar – VIDEO

A Londra i due attaccanti del PSG si sono scontrati: duro tackle di Cavani su Neymar e successivo battibecco verbale fra i due giocatori.

L’amichevole dell’Emirates Stadium di Londra fra il Brasile e l’Uruguay, vinta di misura dalla Seleçao di Tite, ha visto anche l’incredibile scontro fisico e verbale fra le due stelle del PSG Edinson Cavani e Neymar. L’ex punta del Barcellona si invola palla al piede sulla sinistra, ma “Il Matador” lo rincorre e affonda il tackle, colpendo i piedi dell’avversario. O Ney vola giù, forse accentuando la caduta.

Cavani allora si avvicina al suo compagno di squadra nel PSG e la contesa passa a un livello verbale, a riprova del fatto che fra i due i rapporti non sono più ottimali. L’uruguayano vive con una certa sofferenza la situazione venutasi a creare nel suo club, dove spesso ultimanente è stato relegato in panchina dal suo allenatore Tuchel proprio per far posto a Neymar. Finora Cavani ha segnato 8 gol in 8 gare di Ligue 1, meglio di lui ha fatto però Neymar, autore di 10 reti in 11 partite.

Embrouille entre Cavani et Neymar, c'est trop pour mon coeur 💔 #BRAURU pic.twitter.com/1jbjE5uoIy — JIMMY 🇨🇿 (@JimmyLCP) November 16, 2018

CHAPRON: «IBRAHIMOVIC FASTIDIOSO E IRRIGUARDOSO