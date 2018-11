Brasile-Uruguay 1-0: Neymar segna e mette nel mirino Ronaldo

Il Brasile si è imposto di misura sull’Uruguay in uno dei grandi classici del Sud America: Neymar ha firmato il suo 60° gol con la Seleçao.

È stata un’amichevole molto combattuta e calda la sfida tutta sudamericana fra il Brasile di Tite e l’Uruguay di Oscar Washington Tabarez. Alla fine la Celeste ha dovuto piegarsi ai rivali, con Neymar ancora una volta grande protagonista. L’attaccante del PSG ha infatti condotto alla vittoria i verdeoro trasformando al 76′ un calcio di rigore concesso dall’arbitro per fallo del milanista Laxalt su Danilo.

Grazie al gol segnato all’Uruguay, Neymar si è portato a 60 reti complessive con il Brasile, appena 2 in meno del “Fenomeno” Ronaldo, che occupa attualmente il 2° posto nella classifica dei marcatori all-time della squadra verdeoro dietro al grandissimo Pelé.

La gara fra Brasile e Uruguay ha visto anche l’esordio del centrocampista del Napoli Allan, subentrato al 59′ al posto di Renato Augusto, mentre altri cinque “italiani” sono scesi in campo all’Emirates Stadium di Londra: Douglas Costa per la Seleçao, Caceres, Laxalt, Bentancur e Vecino per la Celeste. La gara dell’Emirates è stata poco spettacolare e caratterizzata dai tanti contrasti: ben 8 i cartellini gialli estratti dall’arbitro.

#Neymar anotó su gol 60 con #Brasil🇧🇷 y está a solo 2 de #Ronaldo en el segundo lugar histórico de la Selección. Ambos llegaron a su gol 60 en 95 partidos. pic.twitter.com/cXLwlcdDWY — ESPN Datos (@ESPNDatos) November 16, 2018

GIOIA ALLAN: «BRASILE, UN SOGNO CHE SI REALIZZA»