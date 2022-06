Il Milan sfida l’Inter per Bremer: Pobega è la chiave per arrivare al centrale brasiliano

Importante indiscrezione riportata da Sky sul mercato del Milan. Secondo la nota emittente infatti, i rossoneri sarebbero piombati prepotentemente su Bremer aprendo un vero e proprio derby con l’Inter.

Il Torino preferirebbe cederlo ai rossoneri dato l’interesse dei granata per Tommaso Pobega, possibile contropartita tecnica dell’operazione. Il Milan non vorrebbe perderne il controllo ma i margini per trovare una quadra ci sono tutti.