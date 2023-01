Bremer nel mirino dei tifosi della Juve: «Meglio giocare in dieci»

Gleison Bremer è finito nel mirino dei tifosi della Juve per la pessima prestazione offerta contro il Napoli: i commenti social

Gleison Bremer è finito nel mirino dei tifosi bianconeri per i numerosi errori commessi in occasione di Napoli-Juve, gara in cui il brasiliano è stato tutt’altro che impeccabile.

Bremer sta facendo rimpiangere Rugani — Michele Fusco (@mike_fusco) January 13, 2023

Una squadra seria toglieva Bremer e giocava in dieci — Juve ha un nuovo CDA® (@JuveFacevaCose) January 13, 2023

al minuto 3 ho detto che Bremer era la chiave per vincere questa partita



stasera sembra Rugani contro il Villareal — 𝑬 💫 (@Er_Libanese7) January 13, 2023

E c’è chi sui social rimpiange Daniele Rugani, ad oggi nelle gerarchie una “riserva” del terzetto titolare juventino.