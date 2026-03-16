Bremer torna tra i convocati del Brasile: «È un’enorme felicità! Ho attraversato momenti difficili». Ancelotti: «Ho convocato alcuni giocatori nuovi perché…»

Bremer torna tra i convocati del Brasile: «È un’enorme felicità! Ho attraversato momenti difficili». Poi Ancelotti svela…

La Juventus può sorridere: uno dei suoi pilastri difensivi torna a brillare anche in ambito internazionale. Carlo Ancelotti ha infatti diramato la lista ufficiale del Brasile per le prestigiose amichevoli del 26 e 31 marzo, e tra i convocati figura nuovamente Gleison Bremer.

Per il club bianconero si tratta della notizia più significativa. Il centrale torna nel gruppo verdeoro dopo mesi complicati, segnati da problemi fisici che ne avevano rallentato l’ascesa. Le prestazioni offerte in campionato hanno però convinto il commissario tecnico a richiamarlo, premiando la continuità e l’affidabilità mostrate in questa stagione.

Bremer, entusiasta per la nuova opportunità, non ha nascosto la propria soddisfazione per la fiducia ricevuta da Ancelotti. Il suo ritorno in nazionale rappresenta un segnale importante anche in ottica Mondiale 2026, dove la Juve spera di vedere uno dei suoi protagonisti difendere i colori del Brasile.

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PAROLE BREMER

LA FELICITA’ – «È un’enorme felicità tornare nella nazionale brasiliana quasi due anni dopo. Ho attraversato momenti molto difficili, un grave infortunio al ginocchio e poi un altro intervento al menisco, ma la speranza di tornare in nazionale e lottare per un posto nella Coppa del Mondo è

sempre stata lì»

OBIETTIVO – «La nazionale è sempre stato uno dei grandi obiettivi, anche quando mancavano ancora molti giorni di recupero e tutto sembrava molto lontano. Sono stati tanti piccoli passi che insieme hanno costruito questo percorso. Onorerò questa maglia, la più grande del mondo, con tutta la mia forza, il mio impegno e la mia passione. Grazie Brasile»

PAROLE ANCELOTTI

LE PAROLE DI ANCELOTTI – «Ho convocato alcuni giocatori nuovi perché stanno facendo molto bene nei loro campionati e stanno al 100% fisicamente, come Bremer in Italia» .