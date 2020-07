Brescia, così non va: ormai le speranze sono ridotte al lumicino, la zona salvezza è a -9 con una partita in più rispetto al Genoa

Troppa carta bianca ad un’Atalanta che ha saputo esprimere le proprie qualità. Soltanto una rete di Torregrossa ha rimesso tutto in equilibrio per i primi 20′, altrimenti sarebbe stato ancora una volta il solito monologo da parte di casa, come poi è successo nella parte finale del primo tempo.

Il Brescia non è riuscito in nessun modo a contrastare i nerazzurri, che hanno fatto quello che volevano anche nel punteggio. Il Brescia non è riuscito in nessun modo ad imporsi in una sfida con il pronostico scontato, ma che avrebbe potuto dire altro.

SQUADRA SCARICA – La compagine di mister Lopez non è riuscita in nessun modo a reagire dopo la batosta subita: vuoi le scelte o le situazioni, i biancoblù hanno faticato dal primo minuto. Una squadra scarica che non è riuscita a gestire un avversario che se in giornata rischia di fare a male a tutti.

SALVEZZA LONTANA – Mancano ancora 5 partite e la matematica non ha ancora deciso nulla. La difficoltà viene però evidenziata dalla classifica: -9 con il Genoa che deve ancora giocare. La prossima giornata sarà decisiva per il Brescia, anche perché in caso di vittoria dei rossoblù il divario si può allargare ulteriormente.