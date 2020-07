Brescia, Lopez: «Dobbiamo fare punti contro la Spal»

Diego Lopez ha analizzato lo scontro-salvezza di domani contro la Spal: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Spal.

TURNOVER – «Qualche partita i ragazzi dovevano saltarla, anche Torregrossa non ha giocato con l’Inter. È normale. Non sono macchine, se vai a vedere tutte le squadra cambiano, se uno cambia vuol dire che pensa già all’altra partita».

SALVEZZA – «Non credo sia giusto parlare di percentuale. Dobbiamo pensare alla Spal e fare bene, poi penseremo alla partita successiva. Abbiamo tre gare importanti, servono punti e ne siamo consapevoli«.

TONALI E JORONEN – «Joronen si. Tonali non ha problemi fisici. Veniva da molte partite, è normale saltare qualche gara. Non è una macchina. Cerchiamo di non esagerare, gli infortuni sono dietro l’angolo. Dobbiamo stare attenti sui minutaggi dei ragazzi».

FIDUCIA – «Credo che la fiducia sia importante, lo è per tutti. Con la SPAL possiamo fare i tre punti, anche se non c’è niente di facile. Dobbiamo essere concentrati e attenti, dobbiamo giocare da squadra, ci sta mancando questo».