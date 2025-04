Brescia, l'allenatore Maran rivela: «Abbiamo dominato. Sconfitta immeritata, colpa della grandine» - Calcio News 24

Brescia, l’allenatore Maran ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Pisa

Ai microfoni di Tifobrescia.it, l’allenatore del Brescia Maran, ha commentato così la sconfitta contro il Pisa.

IL RAMMARICATO – «Loro hanno fatto due tiri e due gol; noi abbiamo fatto più tiri nello specchio. I dati ci dicono che abbiamo avuto il predominio: non conta nulla, ma è per far capire che ci abbiamo provato. Il Pisa è stato micidiale, hanno capitalizzato tutto. Quando affronti una squadra forte, deve andarti bene tutto: se Bisoli avesse segnato subito…Non parlo di fortuna e sfortuna, ma nel nostro momento migliore hanno sospeso la partita. Non abbiamo comunque mai mollato nonostante i due gol subiti da rimpalli. Il Brescia deve fare meglio, ma non ha demeritato. E’ stato in campo con le armi che ha. Avevamo la sensazione di poter segnare perché abbiamo giocato tanto nella loro metà campo; il Pisa difficilmente soffre così. Purtroppo il 2-1 è arrivato troppo tardi. Bisogna fare di più e non accontentarci dei numeri. Non ho schierato le due punte perché con i due trequartisti abbiamo trovato il giusto equilibrio. Il Pisa ci ha costretto a fare una partita diversa, sono secondi in classifica e stanno andando in Serie A. Galazzi? Cinque minuti prima del cambio mi ha detto che non ce la faceva più.»