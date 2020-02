Brescia Napoli, Diego Lopez ritrova Tonali dopo lo stop con la Juve

Brescia Napoli, si avvicina una sfida importantissima per entrambe le squadre. Diego Lopez recupera Sandro Tonali

(dal nostro inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) – Non può piovere sempre. Una frase cult che calza a pennello con il Brescia di Diego Lopez: dopo la sconfitta contro la Juventus le Rondinelle stanno cercando di recuperare i sei elementi che non ce l’hanno fatta per la trasferta di San Siro.

La buona notizia è arrivata da Sandro Tonali, il centrocampista biancoblù è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la mancata convocazione di domenica. Nei prossimi giorni il tecnico cercherà di recuperare anche Torregrossa, Romulo, Cistana, Joronen e Gastaldello.