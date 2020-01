Brescia, Romulo: «Balotelli ci darà una grande mano per la salvezza»

Il centrocampista del Brescia, Romulo, ha parlato sulle pagine di Repubblica alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue parole

Il centrocampista del Brescia Romulo è stato protagonista di un’intervista su Repubblica alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco le parole dell’ex Genoa e Juve.

SALVEZZA – «Siamo rientrati prima di tutti per lavorare e mettere benzina nelle gambe per affrontare la 2° parte di campionato che sarà dura. Per salvarci ci dobbiamo aggrappare a tutto, anche all’alimentazione. Il Brescia è una neopromossa, con umiltà dobbiamo affrontare le difficoltà».

BALOTELLI – «Balotelli è extra forte, è un campione. All’inizio ha faticato perché non era al meglio invece ora sta volando. Gli ultimi due gol li ha segnati lui e ci darà una grande mano. Euro 2020? Se il Brescia farà bene crescerà anche la sua visibilità agli occhi del ct»