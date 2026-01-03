Brescianini Cagliari, il centrocampista piace molto ai sardi. C’è da battere la concorrenza di un club di Serie A. Le ultimissime

Brescianini Cagliari, i sardi non mollano la pista del centrocampista dell’Atalanta. Ma c’è da battere la concorrenza della Fiorentina

Il nome di Brescianini sta diventando sempre più centrale nelle strategie di mercato del club rossoblù. La dirigenza sarda, infatti, è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e Marco Brescianini rappresenta uno dei profili che maggiormente stuzzicano l’area tecnica. A confermarlo è stato lo stesso presidente Tommaso Giulini, che ha ribadito come il Cagliari interverrà sul mercato per mettere a disposizione di Fabio Pisacane innesti mirati e funzionali al suo progetto di gioco.

Nella giornata odierna sono arrivate anche le parole di Gianluca Di Marzio, che attraverso i suoi canali social ha fatto il punto sulla situazione legata a Brescianini. Il noto esperto di calciomercato ha sottolineato come il centrocampista di proprietà dell’Atalanta sia molto apprezzato dal club isolano, ma non manchino concorrenti pronti a inserirsi nella corsa al giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

In questa sessione estiva di calciomercato, il Cagliari proverà dunque a prelevare il classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Milan. Brescianini è considerato un centrocampista moderno, capace di abbinare qualità tecniche a dinamismo e senso tattico, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto alle esigenze di Pisacane. Il progetto rossoblù punta su giovani pronti a crescere e a garantire rendimento immediato, e in quest’ottica l’operazione Brescianini appare coerente e strategica.

Di Marzio ha però precisato come la concorrenza non sia affatto marginale. «Al Cagliari piace tanto Brescianini: c’è anche la Fiorentina forte sul giocatore», ha dichiarato il giornalista, evidenziando come il club viola stia monitorando con attenzione la situazione. Questo potrebbe complicare i piani dei sardi, chiamati a muoversi con decisione se vorranno anticipare le rivali.

Dal canto suo, l’Atalanta valuta con attenzione il futuro di Brescianini, reduce da stagioni importanti che ne hanno certificato la crescita. La formula dell’operazione potrebbe rivelarsi decisiva: Brescianini potrebbe concretizzarsi attraverso un prestito con diritto di riscatto o una cessione a titolo definitivo, a seconda delle richieste del club bergamasco.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti. Il Cagliari vuole regalare a Pisacane un centrocampo più competitivo e completo, e Brescianini resta uno degli obiettivi principali. La pista Brescianini è aperta, ma serviranno tempismo e una proposta convincente per battere la concorrenza e portare il centrocampista in Sardegna.