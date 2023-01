Brighton, De Zerbi non convoca Trossard: «Voglio solo giocatori che lavorano duro e diano il 100%»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa in merito alla mancata convocazione di Trossard

PAROLE – «Voglio solo giocatori che lavorano duro e diano il 100% per la squadra. Ha lasciato la sessione senza dirmi nulla. E non va bene. Gli ho parlato e gli ho spiegato che non gradisco questo atteggiamento».