Ecco le foto del centrocampista nerazzurro in costume che hanno conquistato i social

Marcelo Brozovic continua a stupire e divertire: la «Crocodile move», come è stata battezzata la scivolata difensiva del centrocampista dell’Inter adottata nelle punizioni contro Barcellona e Lazio, ha spopolato sui social. Così tanto da invogliare Epic Brozo a posare con un costume da coccodrillo dopo la splendida vittoria contro il Genoa che ha visto il croato ancora una volta protagonista in mezzo al campo. Momento magico per l’ex Dinamo Zagabria.