Prima di Italia-Portogallo, Bruno Alves ha parlato di Cristiano Ronaldo: il campione portoghese tornerà in Nazionale per le qualificazioni a Euro 2020

Ronaldo non ci sarà contro l’Italia a San Siro per l’ultimo match di Nations League. Per disputare la nuova competizione organizzata dall’Uefa, il campione portoghese, infatti, non è mai stato convocato, ma probabilmente tornerà quando inizieranno le qualificazioni a Euro 2020.

A confermarlo ci sono anche le parole a Sky Sport di Bruno Alves, difensore del Parma, che ha già affrontato Cr7 in Serie A: «Tornerà presto in Nazionale perché il Portogallo ha bisogno di lui: adesso è concentrato sulla Juventus. Si sta adattando al calcio italiano e al nuovo campionato, ma sta facendo bene».