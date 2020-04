Pizzul: «La Juventus sta facendo molto bene, ottimamente organizzata»

Bruno Pizzul esalta l’operato della Juventus anche nella questione relativa al taglio degli stipendi. Le sue parole sui bianconeri

Bruno Pizzul esalta l’operato della Juventus in materia di taglio degli stipendi. La storica voce del calcio italiano, ai microfoni di Calcionews24, ha spiegato il motivo della sua affermazione.

JUVENTUS – «Torino è una citta unica per molte cose. Non a caso anche nella storia del calcio la Juventus oltre ad essere quella che vince sempre tutto, è anche l’unica che non si è uniformata al voto generale delle altre società perché aveva già risolto prima il proprio problema con i giocatori, attraverso una presa di posizione che dimostra ancora una volta che è una società che oltre ad avere tantissimi tifosi, ed anche moltissimi estimatori non tali, sta facendo molto molto bene ed è ottimamente organizzata».