Brunori Palermo, la Sampdoria accelera per chiudere per l’attaccante! Accordo con il giocatore, restano da chiarire solo alcuni dettagli

Brunori Palermo, la Sampdoria accelera per chiudere per l’attaccante! Trattativa in chiusura: prestito al centro del confronto

Il mercato invernale della Sampdoria entra nel vivo con un’operazione destinata a incidere sugli equilibri del campionato. Il club blucerchiato ha rotto gli indugi e individuato in Matteo Brunori l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. L’attaccante italo-brasiliano, capitano e simbolo del Palermo, è considerato il profilo ideale per leadership, personalità e fiuto del gol.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’approdo a Genova sarebbe ormai questione di ore. Il giocatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento, manifestando la volontà di mettersi subito a disposizione della Samp per contribuire alla risalita in classifica.

Formula dell’operazione: nodo economico da sciogliere

L’intesa con il calciatore è solida, ma restano da limare gli ultimi dettagli tra i due club. Il confronto riguarda la formula del trasferimento: l’ipotesi condivisa è quella del prestito fino a giugno, ma con una differenza sostanziale sulle condizioni economiche.

La Sampdoria spinge per un prestito secco gratuito, facendo leva sulla volontà di Brunori di cambiare aria a metà stagione. Il Palermo, invece, chiede un indennizzo per liberare il proprio capitano nel corso del campionato. Le parti sono al lavoro sulle cifre, con fiducia crescente per una soluzione a breve.

Inserimento dello Spezia, ma la Samp resta avanti

Sul tavolo si registra anche un tentativo last minute dello Spezia, come riportato da Tuttosport. Tuttavia, da ambienti vicini all’operazione filtra ottimismo sulla volontà del giocatore, orientata con decisione verso la Sampdoria.

Le prossime ore saranno decisive: se verranno superate le ultime “scaramucce” economiche, Brunori potrà aggregarsi al gruppo blucerchiato già nei prossimi giorni.