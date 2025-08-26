Buchanan, che show al Villarreal per l’ex Inter: tripletta e dedica speciale a un ex compagno! I dettagli e gli aggiornamenti

Tajon Buchanan, esterno offensivo canadese classe 1999, ha vissuto una domenica indimenticabile nella Liga spagnola. Attualmente in forza al Villarreal, il “Sottomarino Giallo”, Buchanan ha messo a segno una straordinaria tripletta nel netto successo per 5-0 contro il Girona, confermando le sue doti di velocità, dribbling e freddezza sotto porta. L’ex giocatore dell’Inter, dove ha militato brevemente prima del trasferimento in Spagna, ha brillato in una prestazione che ha acceso i riflettori su di lui.

Una tripletta da protagonista

Il match contro il Girona ha visto Buchanan dominare sulla fascia, sfruttando al meglio gli spazi concessi dalla difesa avversaria. I suoi tre gol hanno scandito una partita perfetta, che ha consolidato il suo ruolo chiave nella formazione guidata da Marcelino García Toral, tecnico spagnolo noto per la sua attenzione tattica e la valorizzazione dei giovani talenti.

Esultanza “Tikus” e omaggio a Thuram

Dopo la terza rete, Buchanan ha celebrato con un gesto particolare: indice e medio della mano destra sulla tempia, quelli della sinistra sul braccio opposto. Un’esultanza che i tifosi dell’Inter conoscono bene, resa celebre da Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997 e attuale numero nove della squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi tecnico emergente. Il gesto, ribattezzato “Tikus” dai fan, è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica.

Thuram risponde via social

Il tributo non è passato inosservato. Thuram ha prontamente risposto pubblicando una storia su Instagram con la foto dell’amico durante l’esultanza, accompagnata da un cuore. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia il legame profondo tra i due, nato negli spogliatoi dell’Inter e rimasto vivo nonostante le strade professionali si siano divise.

Un’amicizia che resiste alla distanza

La giornata di Buchanan non è stata solo una dimostrazione di talento, ma anche un momento di connessione emotiva. La sua tripletta e la dedica a Thuram rappresentano un simbolo della sua crescita al Villarreal e del valore umano che il calcio sa conservare. Un legame che continua a brillare, anche a centinaia di chilometri di distanza.