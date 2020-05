Bufera Gabigol: partecipa a feste e grigliate violando la quarantena

Gabigol nel mirino dei media brasiliani: l’attaccante del Flamengo avrebbe partecipato a delle feste violando la quarantena

Gabigol nella bufera. Come riportano i media brasiliani l’ex attaccante dell’Inter è stato pubblicamente accusato dai vicini attraverso le colonne di O Dia. Schiamazzi notturni, musica molto alta fino a tardi e eccessi di assembramenti, questi i capi di imputazione per Gabigol.

Le parole della fonte pubblicate dal quotidiano brasiliano: «Lui se la spassa in continuazione organizzando feste e grigliate con decine di amici. Domenica scorsa lo abbiamo visto anche durante una chat in rete in cui comparivano diverse persone alle sue spalle. Per non parlare della musica a tutto volume che ci ha tenuto svegli fino alle 6 del mattino successivo».