Buffon e la bestemmia contro l’Inter: la Procura non aprirà un fascicolo

Secondo il procuratore Chinè l’audio non sarebbe chiaro. Buffon era stato già deferito il 26 gennaio per un caso analogo in Parma-Juve

Nessun nuovo deferimento per Gigi Buffon. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul tavolo della Procura federale erano arrivate infatti le immagini della gara di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus.

In particolare è stata valutata l’esclamazione pronunciata dall’estremo difensore bianconero subito dopo il gol di Lautaro Martinez e non sanzionata dall’arbitro Calvarese. Un’altra bestemmia? Per la Procura l’audio non è sufficientemente chiaro per procedere, quindi la questione si chiude qui.