Buffon sicuro: «Il Napoli non si farà scappare lo scudetto, ma Inter brava a prescindere. Conte-Juve? Voci normali, attenzione ad una cosa»

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere ed attuale capo delegazione dell’Italia, sull’ultima giornata di Serie A. Tutti i dettagli

Gianluigi Buffon ha parlato a margine della Walk of Fame del CONI della situazione in Serie A, con la lotta scudetto tra Napoli ed Inter.

SCUDETTO – «C’è un Mondiale da conquistare, questo è il primo obiettivo. A giugno ci sarà una partita di grande valore, ma ad un certo punto ci sono momenti in cui devi tirare fuori anche un po’ di sana follia, un po’ di arroganza nel farci dire che siamo l’Italia. Come è successo dopo l’Europeo in Francia: mi auguro che quello sia l’esempio forte per farci affrontare la Norvegia. Dobbiamo presentandoci dicendo ‘noi vogliamo il Mondiale, a prescindere da voi».

INTER – «Complimenti all’Inter a prescindere per quello che ha fatto in campionato e in Champions. E per la finale ho fiducia perché Inzaghi ha dimostrato di saper preparare le sfide secche».

CONTE-JUVE – «Per allenatori così è normale che vengono accostati a panchine prestigiose. Ma non è tutto così scontato come letto. Antonio secondo me non ha rivelato nulla e pensa solo al portare a termine la sua impresa con il Napoli».