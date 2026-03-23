Buffon chiama a raccolta l’Italia: «Avvertiamo lo scetticismo della gente, ma al fischio d’inizio anche i criticoni tiferanno per noi. Con l’Irlanda del Nord…»

Il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha parlato così in occasione dell’inizio del ritiro a Coverciano per l’Italia

Intervenuto in collegamento con la Domenica Sportiva su Rai 2, il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon, ha parlato così in occasione dell’apertura del ritiro a Coverciano per gli Azzurri, che giovedì sfideranno l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali.

Si apre il ritiro dell’Italia a Coverciano in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì a Bergamo. A fare il punto è stato Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurra ed ex portiere campione del mondo, che ha sottolineato come questi mesi difficili abbiano comunque rafforzato spirito e compattezza del gruppo. Restano da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, Gianluca Mancini, centrale della Roma, e Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta. Domani parlerà Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, prima del primo allenamento pomeridiano.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MOMENTO ITALIA – «Adesso è il momento del verdetto. Questi 120 giorni sono stati uno stillicidio ma sono serviti anche per portare qualcosa in più, uno spirito profondo e d’intesa che servirà».

SCETTICISMO DEI TIFOSI – «E’ vero, avvertiamo lo scetticismo della gente. Ma sono convinto che anche i criticoni al fischio di inizio tiferanno per l’Italia. E poi in questo momento serve prima di tutto da noi un messaggio per far cambiare loro idea».

PRESSIONE SUI GIOCATORI? – «Sono tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione. La magia che riesce a regalare la Nazionale italiana va al di là delle difficoltà contingenti».

IRLANDA DEL NORD – «Dobbiamo avere rispetto dell’Irlanda del Nord, credo altresì che il 100% della nostra squadra basti per arrivare in finale. I giocatori devono essere consapevoli delle loro qualità».

I TRAGUARDI RAGGIUNTI DAGLI AZZURRI NEGLI ALTRI SPORT? – «Devono fungere da sprone anche per il calcio, tornare ai massimi livelli deve essere il nostro obiettivo. L’esempio di altri sport è solo un bene per l’Italia».