Bulgaria, ct Petrov: «4-0 Svizzera? Crollo improvviso, non me lo spiego»

Yasen Petrov, commissario tecnico della Bulgaria, ha parlato al termine del match perso contro la Svizzera. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

SCONFITTA CON LA SVIZZERA – «Oggi non è successo nulla, la Svizzera ha giocato meglio. Mi assumo la piena responsabilità per una sconfitta imbarazzante che chiude l’anno. La squadra è crollata e non ho spiegazioni. Forse non ho fatto i cambi giusti, forse ero in ritardo, forse c’è stata confusione. Per noi era importante ringiovanire la squadra e ci siamo riusciti, ma la differenza con certe squadre è enorme. Futuro? Il mio desiderio è continuare».