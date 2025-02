Bundesliga, i risultati della 21ª: fuga decisiva del Bayern Monaco? Il Leverkusen si ferma sul pari; il Dortmund ancora ko

Bundesliga, i risultati della 21ª: fuga decisiva del Bayern Monaco? Il Bayer Leverkusen si ferma sul pari; il Dortmund ancora ko, vince lo Stoccarda

Il Bayern Monaco scappa in vetta alla Bundesliga: la squadra di Kompany, che ha vinto ieri contro il Werder Brema con la doppietta di Kane e la rete di Sanè, vola a +8 in classifica sul Leverkusen. Le Aspirine si arenano infatti sullo 0-0 con il Wolfsburg. Alle spalle della squadra di Xabi Alonso vince solo lo Stoccarda, che ferma il Borussia Dortmund – ancora in crisi nonostante il cambio di allenatore – in casa, mentre solo pari tra il Gladbach e l’Eintracht.

Bayern Monaco-Werder Brema 3-0 (56′ Kane rig., 82′ Sané, 90+7′ Kane rig.)

Wolfsburg-Bayer Leverkusen 0-0

Hoffenheim-Union Berlino 0-4 (24′ Hollerbach, 61′ Ljubicic, 73′ Ilic, 87′ Hollerbach)

Borussia Dortmund-Stoccarda 1-2 (50′ Anton aut., 61′ Chabot, 81′ Brandt [B])

Friburgo-Heidenheim 1-0 (30′ Grifo)

Borussia M’Gladbach-Eintracht 1-1 (26′ Kleindienst [B], 31′ Ekitike)